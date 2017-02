Incidents à Bobigny et Argenteuil : Bruno Le Roux défend l'action du gouvernement

INVITÉ RTL - Le ministre de l'Intérieur réagi aux accusations de l'opposition quant à son prétendu manque de réactivité sur les événements du weekend.

par Clémence Bauduin publié le 13/02/2017 à 18:31

"Où est passé Bruno Le Roux ?", interrogeait ce 13 février au matin, au micro de RTL, Thierry Solère. À l'instar du porte-parole de François Fillon, de nombreux partisans de droite et d'extrême-droite accusent le gouvernement de n'avoir pas réagi aux violences qui ont marqué le weekend des 12 et 13 février. Marine Le Pen décrit pour sa part un ministre de l'Intérieur "fantomatique". "Ce weekend, il était important de prendre la mesure et de faire en sorte d'être en contact permanent avec les policiers qui étaient sur le terrain, justifie Bruno Le Roux, invité de RTL Soir ce 13 février. Je vois qu'il y a des candidats qui sont en pré-campagne. Moi, je suis ministre de l'Intérieur, mon rôle n'est pas de commenter leurs propos, mais en même temps de pointer la faiblesse de leur programme en matière de sécurité, le fait qu'il n'ont pas de propositions réalistes", poursuit le ministre de l'Intérieur.