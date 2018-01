publié le 06/01/2018 à 12:37

Un nourrisson est en danger de mort en Haute-Garonne. Il a été enlevé par son père hier soir à l'hôpital de Purpan à Toulouse. Une alerte enlèvement a été lancée ce matin pour tenter de le retrouver. Tizio est un petit garçon de 2 mois ; il est malade, soigné par intraveineuse et alimenté par des sondes gastriques.



Son père est un homme de 33 ans, grand, mince, brun, barbu et les cheveux longs bouclés. Il pourrait se déplacer à bord d'une Peugeot 307 blanche immatriculée dans l'Ariège ; le numéro de la plaque est le "5608 GP 09".

Si vous avez des informations, n'intervenez pas et contactez rapidement le 0800 36 32 68.

À écouter également dans ce journal

Paris - Les recherches ont repris ce matin dans la Seine au lendemain de la disparition d'une policière de la brigade fluviale de Paris. Elle a été emportée par un courant violent hier lors d'un exercice dans la capitale.



Météo - La tempête Eleanor a fait 5 morts et 3 disparus. Aujourd'hui, quatorze départements sont toujours placés en vigilance orange.



Transports - Journée orange sur les routes en Auvergne Rhône-Alpes dans le sens des retours. Les vacances se terminent. Partout ailleurs, c'est vert.



Football - C'est le week-end des belles histoires avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 avec les 32e de finale de la Coupe de France. Plusieurs affiches assez déséquilibrées à suivre aujourd'hui, dès 13h30. On surveillera notamment le petit club amateur de Houilles, dans les Yvelines, qui reçoit Concarneau. À 15h, Nice joue à Toulouse, à 18h, Guingamp reçoit Niort et ce soir à 21h, Lyon joue à Nancy.