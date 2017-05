publié le 29/05/2017 à 19:46

Dans le faste du château de Versailles avec un tapis rouge déroulé et la présence de gardes républicains, Emmanuel Macron a reçu pour la première fois Vladimir Poutine. "L’objectif de cette rencontre était de réchauffer les relations glaciales, polaires, entre la France et la Russie, et c’est apparemment ce qui s’est esquissé", présume Alain Duhamel. Le décorum associé château de Louis XIV n’est certainement étranger au bon déroulé de cette entrevue, alors que le président russe, mais aussi l’ensemble de ses concitoyens, sont sensibles à ces attentions.



Mais il semble que les deux dirigeants ont réussi à échanger sur des sujets de fonds, et en particulier sur le dossier syrien. Emmanuel Macron a ainsi donné des gages de bonne volonté dans la lutte contre le terrorisme, la coopération en matière de renseignements, tout en marquant "une ligne rouge" sur l’utilisation des armes chimiques. Sur la question ukrainienne, le président français "a obtenu une réunion du groupe de Normandie", avec l’Ukraine, l’Allemagne et la Russie.

Malgré la préférence affiché de Vladimir Poutine pour François Fillon, la réception de Marine Le Pen au Kremlin,ou encore les soupçons d’attaque qui ont agité la fin de campagne électorale, les deux dirigeants ont su dépasser leur différent et faire preuve de "pragmatisme", souligne Alain Duhamel. "Emmanuel Macron a su tout de suite incarner la France", conclut l'éditorialiste, en démontrant qu’il avait "son style à lui, direct clair, c’est déjà une entrée en matière réussie".