Quand le pouvoir se reposait au château de Vizille

publié le 02/08/2017 à 07:40

Difficile d'imaginer que derrière cet immense portail en bois se cache un parc de 100 hectares et un château du XVIIe siècle. Un havre de paix, au pied des montagnes. Aujourd'hui musée de la Révolution française, le château de Vizille a accueilli, pour des petits ou de longs séjours, Gaston Doumergue, Albert Lebrun, Vincent Auriol, René Coty et Charles de Gaulle. Un grand salon "arts déco" a été créé dans les années 20. Les présidents, leurs invités et leurs familles aimaient y prendre l'apéritif, discuter après les repas, fumer, jouer au billard.



Boiseries avec bas-relief en plâtre doré, meubles d'époque fabriqués pour le château de Vizille, bibliothèque chargée d'histoire. Certains livres portent même le sceau de la présidence de la République. Juste à côté, on trouve l'ancienne salle à manger. La visite se poursuit à l'étage. On y trouve le bureau du président, mais aussi un salon et les appartements privés. La chambre des présidents et de son épouse était située dans une tour ronde.

Une vue du parc du château de Vizille Crédit : AFP / Archives, Jean-Pierre Clatot

Parmi les plus fidèles à Vizille, le président Lebrun, venu célébrer les congés payés en 1936 et tenter de sauver la paix en 1938. Ses séjours faisaient la "une" des actualités de l'époque. En revanche, le général de Gaulle n'aimait pas Vizille. Il n'y a dormi qu'une nuit, du 6 au 7 octobre 1960. La ville, communiste, ne lui avait pas réservé un bon accueil. Même si à son arrivée, sa femme Yvonne avait reçu des mains d'une petite fille un joli bouquet de fleurs.

Aujourd'hui, les pièces présidentielles du château de Vizille sont intégrées dans le parcours sur la Révolution française. Le lieu est à découvrir (gratuitement) toute l'année.