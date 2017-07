"Le grand bazar fiscal recommence", déplore François Lenglet

publié le 10/07/2017 à 08:19

Le grand bazar recommence, dans le plus pure tradition française. Une tradition qui avait été inaugurée par Nicolas Sarkozy, portée à son sommet par François Hollande (le "Michel Ange de la fiscalité française"). Et voilà qu'elle est reprise de façon très prometteuse par Emmanuel Macron sur les derniers jours. Récapitulons. Acte I : le candidat Macron promet force baisses d'impôts pour les particuliers et les entreprises. Acte II : mardi 4 juillet, Édouard Philippe nous explique que toutes ces baisses n'interviendront pas avant 2019, voire 2022, à cause de l'état préoccupant de nos finances publiques.



Acte III : durant toute la semaine dernière, les ministres nous bombardent de projets de nouveaux impôts (taxe poids lourds, taxe carbone, hausse du paquet de cigarettes). Acte IV : samedi 8 juillet, le Premier ministre retrouve 7 milliards de baisses d'impôts qui avaient été projetées par Hollande et entend finalement les appliquer après les avoir supprimées. Acte V : finalement, ce sont bien les baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron qui seraient enclenchées dès 2018.