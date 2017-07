Le fort de Brégançon, ex-maison de "vacances" des présidents

publié le 26/07/2017 à 06:49

Fermez les yeux. Imaginez un petit paradis. Un endroit idyllique, une eau cristalline, un éperon rocheux. Bienvenue au fort de Brégançon. Le premier président de la République à venir ici fut le général de Gaulle, en 1964. Il y a passé une seule et unique nuit, avant d'assister au vingtième anniversaire du débarquement de Provence (le lit était trop petit et il s'est fait piquer par les moustiques !). Le lieu n'offre rien d'ostentatoire. La décoration est sobre, loin des ors de l'Élysée, loin du protocole.



Les meubles classiques côtoient les tables basses ou canapés contemporains choisis par Georges Pompidou. Ce fauteuil dos à dos est sûrement le plus émouvant. On imagine aisément le président et sa femme Claude lisant tout près l'un de l'autre. La salle à manger, très fleurie, est restée dans le style choisie par le couple Giscard d'Estaing et son successeur François Mitterrand. La pièce la plus impressionnante se trouve au premier étage : le bureau du chef de l'État. L'esprit du lieu : le pouvoir en vacances, mais le pouvoir qui travaille.

Une vue du fort de Brégançon Crédit : Philippe Berthé / Centre des monuments nationaux

Le plus spectaculaire, c'est sûrement l'extérieur du fort et la pelouse présidentielle. En contrebas, une divine petite plage créée par Valéry Giscard d'Estaing. Montons au belvédère, en plein vent. Vue à 360 degrés sur la Grande Bleue.

Le Centre des Monuments nationaux qui gère les visites vous demande de réserver à l'avance : il n'y a pas de billetterie sur place. Comptez 10 euros par personne.

