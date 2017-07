publié le 24/07/2017 à 06:47

Quel bonheur de visiter l'Assemblée nationale avec le meilleur guide qui soit : Jean-Louis Debré, ancien président du Palais Bourbon entre 2002 et 2007. Enfant, il faisait du patin à roulettes ici dans les couloirs et les sous-sols, lorsque son illustre père, Michel Debré, était ministre. Il connait tout. "J'aime cette maison. Être au cœur du cœur de la démocratie, c'était un honneur, un bonheur et une joie", confie-t-il.



Les souvenirs se bousculent. Jean-Louis Debré nous convie à faire le chemin que fait le président de l'Assemblée lorsqu'il vient présider les séances. "Il traverse cette magnifique salle des fêtes illuminée, et la Garde républicaine le prend en charge pour que personne ne l'empêche de monter au perchoir. Car c'est à ce moment-là que juridiquement l'Assemblée est constituée", explique-t-il.

Nous voici maintenant dans l'hémicycle, "là où la démocratie se fait transparente". Du perchoir, le président surplombe les 577 fauteuils en velours rouge des députés. Un hémicycle fait de boiseries, de colonnes, de sculptures et de peintures au plafond. À la fin des séances, les députés les plus en vue passent par une salle emblématique : la salle des Quatre colonnes.

Des journalistes se tiennent dans la salle des Quatre colonnes à l'Assemblée Crédit : AFP / Bertrand Guay