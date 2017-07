La salle du Jeu de paume, un lieu fondateur de la République

publié le 25/07/2017 à 06:44

C'est ici que la République est née en ce 20 juin 1789. L'acte fondateur. Les représentants du peuple ne peuvent plus accéder à la salle des états généraux. La porte est fermée, sur ordre du roi. La tension est à son comble. Direction la salle du Jeu de paume, à quelques centaines de mètres de là, symbole de la royauté. Ce matin du 20 juin 1789, explique Yves Carlier, conservateur au château de Versailles, une partie est en cours. "Des joueurs de paume se trouvaient dans la pièce, les représentants du peuple sont arrivés et les ont en quelque sorte évacués ou expulsés pour pouvoir prêter leur fameux serment", poursuit-il.



C'est donc dans une salle dévolue au sport, de 29 mètres sur 10 - un "tripot", comme on le disait à l'époque -, que la République est née. Non sans difficulté. Des débats interrompus d'abord par des joueurs invétérés. Nouvelle interruption, par un représentant du gouvernement cette fois. "Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes !", aurait lancé Mirabeau.

"Le Serment du Jeu de paume", par David Crédit : DR

Dans une vitrine, au fond de la salle, vous pourrez lire le procès-verbal de la première assemblée nationale du 20 juin 1789 et compter les signatures de tous ceux qui étaient présents. Sur le mur d'en face, une immense peinture, inspirée d'un dessin de David, fait revivre ce jour historique. Vous apercevrez Robespierre, l'Abbé Grégoire ou le député Guillotin, l'inventeur de la guillotine. La salle du Jeu de paume, temple de la République, est habitée à partir du 20 juin 1789 d'une âme nouvelle.

La salle, entièrement rénovée en 1889, a été à nouveau restaurée un siècle plus tard. Le président François Mitterrand est venu ici le 20 juin 1989 pour célébrer le bicentenaire du Serment du Jeu de paume. Vous pourrez revivre ces heures historiques tous les après-midis. La salle du Jeu de paume est située à quelques centaines de mètres du château de Versailles.