"Je m'appelle José Bové et plutôt que des douches au Parlement européen, j'en voudrais à Calais !". Voici le slogan choisi par les eurodéputés pour dénoncer les conditions des réfugiés de Calais. Une campagne publicitaire dans laquelle José Bové, Eva Joly ou encore Yannick Jadot posent sous la douche pour alerter sur les problèmes d'accès à l'eau potable dans les camps de réfugiés en particulier et sur leur condition d’accueil en général.



Les eurodéputés écologistes appellent chacun à faire de même et à publier des clichés d'eux - habillés - sous la douche. Le but, attirer l'attention du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur le sort des migrants de Calais.

"L’Union européenne doit prendre ses responsabilités et agir pour faire face à une situation humanitaire dramatique", peut-on lire sur leur site internet. "Nous avons choisi cette fois un mode un peu humoristique pour alerter l'opinion et les pouvoirs publics", explique Yannick Jadot dans Le Parisien, qui est pour eux "une réaction d'exaspération aux conditions de vie inhumaines imposées aux migrants".



Prenez une photo de votre #douche et partagez la afin d’interpeller @gerardcollomb sur les conditions des #exilés à #Calais pic.twitter.com/qFPmvIPXOj — eurodéputés EE (@euroecolos) 17 octobre 2017

Plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme

Sur place, à Calais, plusieurs associations avaient déjà tiré la sonnette d'alarme quant aux conditions d'accueil des réfugiés. "C'est pitoyable", avaient-elles jugé. Face à ces signalements, le Conseil d'État avait pourtant tranché en faveur des associations, et annoncé la mise en place de robinets, de douches et de sanitaires supplémentaires.



Lundi 16 octobre, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) dévoilait un rapport Santé des migrants et exigences éthiques, dans lequel il était estimé que "les solutions mises en œuvre par l'ensemble des acteurs publics ne sont pas à la hauteur des enjeux".



D'après les informations de l'AFP, pour le Comité d'éthique, "s'agissant des migrants, comme de toute personne en détresse, la santé (...) ne doit en aucun cas pouvoir être instrumentalisée, notamment en maintenant de mauvaises conditions sanitaires comme outil de refoulement".



De son côté, Gérard Collomb avait lui fait valoir dans un communiqué que "des dispositifs sanitaires mobiles ont été déployés, permettant un accès quotidien à des citernes d'eau et des latrines". Le ministre de l'Intérieur n'a pas réagi à la campagne de sensibilisation des eurodéputés écologistes.