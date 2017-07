Orléans : un éboueur meurt sous les roues d’un camion-poubelle

publié le 07/07/2017 à 14:58

"Un accident totalement incompréhensible", se désole-t-on du côté de la ville d’Orléans (Loiret). Un éboueur est décédé ce vendredi 7 juillet, vers 7 heures, écrasé par le camion-poubelle sur lequel il travaillait. Cet agent de propreté orléanais, âgé de 45 ans, travaillait depuis des années pour Orléans Métropole, l'organisme en charge de la gestion des déchets.



"Le chauffeur a visiblement fait une marche arrière et le rippeur [un des agents présents à l’arrière du camion pour récolter les déchets] s'est retrouvé sous les roues. Il a été tué sur le coup", confie Thierry Cousin, vice-président d'Orléans Métropole. "C'était un équipage expérimenté, on ne parle pas d'intérimaires. Le chauffeur et le deuxième rippeur sont très choqués, ils ont été emmenés à l'hôpital”, a-t-il ajouté, dans les colonnes du Parisien-Aujourd'hui en France.

La rue étant à sens unique, on s’étonne cependant que le chauffeur ait eu à faire une marche arrière. Si la ville se refuse à tout commentaire à ce sujet pour le moment, une enquête a été ouverte.