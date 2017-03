publié le 24/03/2017 à 17:31

La campagne présidentielle de François Fillon a pris un ton légèrement macabre depuis que le candidat de la droite a convoqué les mânes de Pierre Bérégovoy jeudi 23 mars, lors de la tumultueuse émission politique de France 2. Si on s’interroge encore sur les propos aussi sibyllins que morbide de l’ancien Premier ministre, la campagne du candidat LR s’apparente à un hara-kiri pour Gérard Longuet.



L’ancien ministre de la Défense n’aurait apparemment pas mâché ses mots envers son ex Premier ministre, comme le rapporte nos confrères du Lab : "On n’imagine pas un suicide public mieux organisé". Mais le sénateur de la Meuse n’est pas le seul à prêter des pulsions autodestructrices à François Fillon.

Lors de son passage au salon de l'agriculture au début du mois de mars, Nicolas Dupont-Aignan avait comparé François Fillon au "pilote allemand [de la Germanwings] de l’avion qui s’est écrasé contre la montagne. Il s’enferme dans le cockpit et conduit son électorat à la catastrophe". Le candidat de Debout de la France faisait ainsi une référence direct à Andreas Lubitz, le pilote qui avait précipité un Airbus A320 de la Germanwings contre un massif des Alpes-de-Haute-Provence, provoquant la mort de 150 passagers et membres d’équipage.