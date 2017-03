Rebsamen "ne croit pas du tout" au cabinet noir dénoncé par Fillon

publié le 24/03/2017 à 19:19

"C'est triste pour la démocratie, ce que l'on est en train de vivre en France en ce moment." L'ancien ministre du Travail François Rebsamen dit "ne pas croire du tout" aux accusations de cabinet noir élyséen portées par François Fillon à la télévision, jeudi 23 mars. François Rebsamen prend la défense du président Hollande. "S'il y a un homme honnête en la matière - il a d'autres qualités, mais celle-là c'est sa première, il est honnête et intègre - c'est François Hollande", estime-t-il. Pour lui, François Fillon "a réactivé un vieux démon de la politique française qui consiste à laisser penser qu'il y a aurait un cabinet noir à l'Élysée", une idée "totalement inenvisageable sous la présidence de François Hollande".



François Rebsamen considère que François Fillon n'a plus sa place dans la campagne présidentielle. "Il a trahi sa parole et c'est ça, pour moi, qui le disqualifie", estime-t-il. "Il avait pris l'engagement, s'il était mis en examen, de ne plus être candidat. Il a été mis en examen, il est toujours candidat. Je considère que quelqu'un qui renie sa parole ne peut pas continuer à être président de la République", affirme François Rebsamen.

"Depuis, d'autres affaires se sont surajoutées et, à chaque fois, il regrette, comme s'il s'achetait des indulgences", analyse l'ancien ministre, qui revient notamment sur l'affaire des costards offerts par Robert Bourgi au candidat de la droite. "La justice est indépendante mais ça, je crois que François Fillon a du mal à l'accepter", estime François Rebsamen, rappelant que celui-ci avait demandé à Jean-Pierre Jouyet d'accélérer les procédures contre Nicolas Sarkozy. "Je pense qu'il y a une conception chez cet homme de la justice qu'elle doit répondre aux sollicitations du pouvoir public politique. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui et moi je dis, il vaut mieux qu'il arrête."