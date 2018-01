Le "Baume de Bouteville", un vinaigre balsamique vieilli dans des fûts de Cognac

publié le 29/01/2018 à 11:18

Lionel Sack a grandi à Munich. Il a fait des études de finances et de management en Scandinavie, en Angleterre et aux États-Unis. Mais depuis tout petit, il est très attaché à la Charente. C'est là qu'il venait voir, enfant, ses cousins maternels.



En 2014, il a repris avec un ami, Cédric, la production de ce balsamique français fabriqué à base de moût de raisin. Il est vieilli trois, six et dix ans dans des fûts de chêne ayant contenu de l'eau-de-vie de Cognac. Cela lui donne un goût différent du vinaigre balsamique italien.

Il faut être patient pour le vieillissement en fût. Mais le goût varie selon la maturation. Ainsi le trois ans d'âge est "très fruité", avec "des notes citronnées et agrumes". Il est légèrement plus acidulé que les autres, "pour qu'il se marie parfaitement avec les huîtres", explique notre artisan.

Un vinaigre à base de jus de pomme en test

"C'est à partir de six ans que cela devient réellement un ingrédient gastronomique, pour mariner, pour déglacer, pour relever un plat sur des coquilles Saint-Jacques et des langoustines", poursuit Lionel Sack.



Le dix ans d'âge permet d'assaisonner un carpaccio de bœuf. "Mais on a des barmen qui l'utilisent pour relever les cocktails", fait-il remarquer.

Le "Baume de Bouteville" est distribué chez les cavistes et dans les épiceries fines. Il est utilisé en Charente, notamment par les ostréiculteurs et les chefs étoilés. Mais pas seulement. Les bouteilles sont commercialisées à 14, 19 et 24 euros, selon les âges.



Il teste actuellement un "Beaume de Bouteville" à base de jus de pomme qui sortira d'ici quelques années, le temps de la maturation. Apparemment, le résultat serait exceptionnel.