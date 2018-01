Marina Berger, créatrice d'Océopin : "Notre huile allie la beauté et la santé"

et Loïc Farge

publié le 15/01/2018 à 11:33

Marina Berger a grandi au milieu des forêts. Elle a créé sa marque Océopin en 2012, en transformant les graines de pins produites par son père en huile de beauté et savons cosmétiques. Une aventure née d'une rencontre entre son père Jean-Jacques et un chercheur bordelais de l'Institut des corps gras.



"Mon père produisait des graines de pin, mais à but forestier, pour replanter des arbres. Le chercheur lui a expliqué que cette graine contenait une huile qu'il serait bon d'étudier, car il pensait qu'elle avait des potentialités en cosmétique intéressantes", raconte Marina Berger.

Les graines de pins auraient effectivement des vertus repulpantes et apaisantes. "C'est une huile entre la beauté et la santé", assure notre artisan qui a pris part au projet, alors qu'elle était traductrice dans l'édition. Il faut dix kilos de graines pour fabriquer un litre d'huile.

Des produits à base d'huile de graines de pin maritime de la société Océopin Crédit : Marina Berger / Océopin

Ils sont cinq au total dans l'entreprise. Mais de novembre à avril ils sont quinze, puisque c'est la saison de la récolte. Ils font appel à des saisonniers en renfort pour cueillir en forêt les pommes de pins.



Poudres exfoliantes à base de graines de pins broyées, crèmes, huiles pour le corps, savons : les produits sont vendus dans des magasins bio et sur leur site Internet, à partir de 35 euros.