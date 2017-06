publié le 20/06/2017 à 10:07

La déroute historique du Parti socialiste, qui est passé de 295 députés à 29 députés aux dernières législatives, est le plus souvent attribuée par les commentateurs à François Hollande dont le destin hors du commun a inspiré son tout nouveau spectacle à Robert Hossein. "Hollande était son nom ! L'incroyable parcours d'un premier secrétaire du Parti socialiste devenu président de la République par erreur avant de couler son propre camp !", lance le réalisateur, imité par Laurent Gerra.



Dans le rôle de François Hollande, Gérard Depardieu. "Moi, président de la République, j'irai à l'Élysée en scooter, je mettrai des costards cintrés et j'inverserai la courbe du chômage ! Je serai normal, quoi !", clame le comédien, lui aussi imité par l'humoriste. "Hollande était son nom : l'ascension, la gloire et la dégringolade vertigineuse de celui qui entraîna dans sa chute des centaines de députés et des milliers de militants désespérés", poursuit Robert Hossein.

"Ben quoi ? Je l'avais bien dit : 'le Changement, c'est maintenant !'. Eh ben le voila, le changement ! De quoi qu'ils se plaignent, les socialos ? Ils vont déménager de Solférino à La Courneuve ! Et les frondeurs ! Maintenant qu'il n'y a plus de Parti socialiste, qui c'est qu'ils vont emmerder, hein ? Ca aussi, ça va les changer !", moque Gérard Depardieu.