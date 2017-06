publié le 19/06/2017 à 10:51

Plus inséparables que jamais, Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, ont découvert ensemble les résultats de La République En Marche aux élections législatives. "Brigitte, t'as vu mes résultats, j'ai tout pété. J'ai été prem's partout, je suis Jupiter", se réjouit le président à l'oreille de sa femme, qui préfère calmer ses ardeurs. "Allons allons, moins fort Emmanuel. Tu vas réveiller tout le quartier. Descends de ce tabouret et n'oublie pas que l'abstention est importante, il faut raison garder."



Line Renaud a alors cru bon passer un coup de téléphone à Brigitte Macron. Non pas pour la féliciter pour le travail accompli pendant cette année, mais pour la mettre en garde contre la canicule. "Je voulais savoir comment ça va avec la canicule. Il faut bien vous hydrater." Heureusement, Brigitte Macron s'est montrée plutôt rassurante. "Je bois toutes les demi-heures et j'allais justement me faire un bain de pied."