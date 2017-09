publié le 14/09/2017 à 09:37

"Salut !", lance à la cantonade Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra ce jeudi 14 septembre. Quand Mademoiselle Jader lui demande si ses petits ennuis de clavicule sont terminés, il lui répond : "Carrément, carrément ! Non seulement ma clavicule est bien ressoudée, mais en plus, tous les matins, je me réveille avec un nouvel os super solide. Je te ferai voir si tu veux, c'est que de l'amour !". L'animateur évoque ensuite sa rentrée à venir sur France 2. "Samedi, c'est Mon plus grand qu'a bourré du monde qui revient. Mais tu vois, je vais te confier un truc : moi ce que j'aime, c'est l'opéra. Ça te troue, hein, ma p'tite Jade ?", confie-t-il.



"Tu ne connais de moi que le saltimbanque humaniste et déconneur, alors qu'en fait l'opéra j'adore, et j'ai décidé d'en programmer en prime time sur France 2", poursuit Patrick Sébastien, toujours imité par l'humoriste. "Mais attends, tu me connais, je ne vais pas t'emmener le samedi soir à l'opéra où on s'habille en pingouin avec un ballet dans le cul pour aller voir des grosses qui mettent trois heures à beugler qu'elles meurent ! Avec moi, l'opéra, ça va bouger !", avertit l'animateur.

Quand Mademoiselle Jade lui demande le programme, il s'exécute. "C'est bien parce que c'est toi, mais c'est une exclusivité parce que même Delphine Ernotte n'est pas au courant. Je vais programmer du Mozart, bien sûr : Don Giovanique, la Turlutte enchantée, Cosi fan culo, L'anus Dei. Il y aura aussi du Wagner - La Valkyjouy, Tatane-Hauser - et du Verdi aussi - La Travesta, le Trouvère (là, j'ai pas changé le titre)", sans oublier Cacarmen, un opéra scato pour ceux qui ont envie de Bizet"