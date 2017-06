publié le 05/06/2017 à 09:53

En ce lundi de Pentecôte, il y a beaucoup de déplacements en perspective. "Bonjour monsieur le guichetier ! Je voudrais un billet Paris - Lamotte-Beuvron. Je vais à la crémation de ma grand-tante Huguette", lance Philippe Chevallier à Régis Laspalès (tous deux imités par Laurent Gerra). "Vers quelle heure voulez-vous partir pour Lamotte-Beuvron ?", demande le fonctionnaire. "Oh mais je connais les horaires ! Je prendrai le 10h18 qui arrive à 13h18 à Vierzon, correspondance pour Lamotte-Beuvron avec le TER à 13h34... s'il n'y a pas de retard", répond le client.



"Oh, hé, holà ! Qu'est-ce que vous insinuez ? Vous avez dit retard ?", s'énerve Régis Laspalès. "J'ai dit retard moi, vous êtes sûr ? Ah ben je l'ai dit pour plaisanter", concède Philippe Chevallier. "Il y a des mots avec lesquels il ne faut pas plaisanter monsieur : les mots retard et caténaire", le prévient le guichetier. "Vous avez oublié le mot neige !", lui souffle le client.