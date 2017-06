Laurent Gerra imitant Stéphane Bern : "Mon Dieu, une béance cosmique !"

publié le 06/06/2017 à 09:31

Ce mardi 6 juin, Stéphane Bern nous fait une nouvelle fois voyager dans le temps pour un nouveau Secrets d'Histoire pour France 2. "Aujourd'hui, je vais vous faire monter dans l'espace. Après le retour sur Terre de notre astronaute Thomas Pesquet, je vous propose de visiter avec moi la Station spatiale internationale où il a passé six mois. Alors, suivez-moi !", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra.



"Un voyage à haut risque. Attention Stéphane, soyez prudent !", le met en garde Mademoiselle Jade. "N'ayez crainte, je suis assuré aux Mutuelles de Poitiers. Mutuelle de Poitiers ? Ils vous remboursent sans vous faire chier ! Mais chut, car nous voilà au cœur de la Station spatiale internationale ! Ho, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me mets à flotter dans l'espace confiné de cette cabine spatiale", raconte Stéphane Bern.

"Sans doute vous trouvez vous en apesanteur, Stéphane", lui souffle son interlocutrice. "Dans l'espace ou sur la Terre, pour me sentir plus léger, après chaque repas, je prends deux comprimés de Déflatine. Déflatine : moins de gaz et une bonne mine", lui répond-t-il. Et voici qu'il passe une porte blindée. "Si j'en crois l'aménagement de cette sorte de placard, je me trouve... Mais oui, je suis dans les fameuses toilettes de l'espace !", clame-t-il. "Mais comme moi vous vous demandez sans doute : il est où, le trou ? Il est où, le trou ? Eh bien, regardez, Ho, mon Dieu ! Un trou noir ! Une béance cosmique !", s'exclame Stéphane Bern, toujours imité par l'humoriste.