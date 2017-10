publié le 30/10/2017 à 09:46

Emmanuel Macron est rentré jetlagué de son week-end en Guyane. À son retour à l’Élysée, il est accueilli par son épouse Brigitte et par un coup de téléphone de Line Renaud, fidèle amie du couple présidentiel. "Olala, encore elle ! J’espère qu’elle ne va pas encore me raconter son harcèlement sexuel par le président Roosevelt", lance Brigitte qui décroche le combiné. "Je ne vous dérange pas pendant Louis la Brocante, j’espère ?, s'inquiète Line Renaud.



"Je vous appelais pour savoir si Emmanuel avait eu le temps de s’occuper de la revalorisation de mon minimum vieillesse…" Et Brigitte de rappeler à son amie : "Emmanuel l’a dit haut et fort devant le peuple guyanais : 'Je ne suis pas le père Noël'", poussant son interlocutrice à entonner, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, une chanson fort à propos... "Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel..."