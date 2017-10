publié le 26/10/2017 à 09:50

Jamel Debbouze a révélé avoir été sollicité pour entrer comme secrétaire d'État dans le gouvernement Macron. Un poste qu'il a refusé. "Ouais bah moi z'aussi, j'a été quasi promulguer, et j'en fais pas tout un hommage !", lance Franck Ribéry, imité par Laurent Gerra. "Alors comme ça, on vous a aussi proposé de devenir secrétaire d'État ?", s'étonne Mademoiselle Jade. "Z'y va, toi, la meuf à RTL ! Pas secrétaire ! Tu me voyes avec une jupe et des lunettes ? Et puis des lunettes, pour quoi faire ? Vu que je sais pas lecturer", s'énerve le footballeur.



"Non mais Franck, secrétaire d'État c'est comme ministre", lui explique son interlocutrice. "Ouais, sinistre, c'est un mot comme ça qu'elle m’a dit, la dame pipi à Macron", poursuit Franck Ribéry. La dame pipi ? "Bah, je sais pas, elle m'appelait des cabinets !", confie l'ancien international des Bleus, toujours imité par l'humoriste. "Ah d'accord ! Non, c'est du cabinet d'Emmanuel Macron que cette dame vous appelait", l'avertit Mademoiselle Jade.

"De toute façon, j'ai dit non à la madame. Je ne veux pas être sinistre ou j'sais pas quoi là", tonne le sportif. Pourquoi avoir refusé ? "Parce que vas-y, nique ta mère, j'suis musulman ! Je ne mange pas de porc ! Et la dame, elle, me proposait de devenir ministre des porcs !", raconte-t-il. Ajoutant : "Elle m'a dit que j'aurais pas à enlever mon survêtement dans mes fonctions de ministre des porcs !".



Quand Mademoiselle Jade lui dit que c'est le ministère des Sports qu'on lui proposait, Franck Ribéry lâche : "Vas-y m'embrouilles pas ! Moi de toute façon, je préfère jouer au ballon et tirer au fond des putes !"