Laurent Gerra imitant François Bayrou : "Thank you for have reçu me at RTL"

publié le 23/10/2017 à 09:58

"L'heure est grave". C'est un François Bayrou inquiet qui est imité par Laurent Gerra ce lundi 23 octobre. Quand Mademoiselle Jade lui demande s'il fait allusion aux perquisitions au siège du MoDem dans l'enquête sur les assistants parlementaires, il répond : "Mais non enfin. Ça c'est du pipi de chat à côté de ce qui me préoccupe : on me menace de mort". Et d'expliquer : "Comment, vous n'avez pas lu la presse ? Un groupuscule d'extrême-droite projette des attentats contre des hommes politiques !" Le leader centriste n'est pourtant pas concerné, à l'inverse de Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner. "Tatata, ouvrez les yeux ! En France, quel homme politique dérange suffisamment avec les idées transgressives qui sortent de sa grosse tête rouge pour qu'on veuille le faire taire à jamais ? C'est moi", clame-t-il.



"Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais au restaurant La Patata, dans la zone industrielle de Pau", confie François Bayrou, toujours imité par l'humoriste. "Sentant une présence hostile, j'ai immédiatement quitté mon siège sans même avoir fini mon petit calamar à la plancha (...). J'ai contourné la Halles aux chaussures et me suis réfugié dans un magasin Toys'R'Us pour me fondre dans la foule. Mais à cause de mes grandes oreilles, un enfant m’a pointé du doigt en criant 'Maman ! Maman ! Je veux la peluche de Dumbo !'", raconte-t-il.

"Je dois rester prudent et prendre mes précautions", avoue le patron du MoDem. Mais comment va-t-il faire ? "Comme vous le savez, je suis le sosie de Richard Gere (...) À partir de maintenant, je ne vais donc plus parler qu'en anglais pour qu’on me confonde avec lui. Is it OK for you, miss Jade ?", affirme François Bayrou. "Thank you for have reçu me at RTL. And if you passe par Pau, let's have a lunch at the Patata !", lance-t-il à Mademoiselle Jade.