publié le 10/05/2017 à 09:39

En attendant la passation de pouvoir dimanche 14 mai, c'est au domicile de Brigitte et Emmanuel Macron qu'affluent les messages de félicitations au nouveau président. "Il y a du soleil sur la France, et le reste n'a pas d’importance", chantonne l'épouse du chef de l'État, imitée par Laurent Gerra, sur l'air du titre de Stone et Charden. Mais soudain, le téléphone sonne. C'est Line Renaud au bout du fil. "C'est encore vous Renaud ! Dites donc, ça n'a pas l’air de s'arranger votre voix, vous devriez arrêter le Ricard et la cigarette", lance Brigitte Macron, qui croit avoir reconnu le chanteur.



"Mais, non, Brigitte, c'est Line !", lance son interlocutrice, qui se met à chanter "Toi, ma p'tite folie, toi, ma p'tite folie !" Brigitte Macron enchaîne : "Toi, mon petit grain de fantaisie ! Mais oui, bien sûr, excusez-moi Line. J'ai cru que c’était encore le chanteur qui m'appelle gonzesse". Line Renaud, qui l'excuse, tient à parler à Emmanuel Macron pour le féliciter. "Mais vous l'avez déjà fait, Line, à la Pyramide. N'allez pas lui monter la tête. Si tout le monde lui fait des compliments, il va prendre la grosse tête", la supplie Brigitte Macron.

'Il me fait tellement penser au Président Vincent Auriol ! J'étais allée à son grand meeting au Boulodrome d'Auteuil. La scène était éclairée au gaz, on se serait cru à Las Vegas, c’était rudement épatant comme show", se remémore Line Renaud, toujours imitée par Laurent Gerra.



"Incroyable, j'y étais moi aussi ! Je me souviens, il y avait aussi Joséphine Baker et Maurice Chevalier !", lance l'épouse du nouveau chef de l'État, toujours imitée par l'humoriste.