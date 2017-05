Laurent Gerra imitant Emmanuel Macron : "Ben non Gégé, il n'y aura pas de ministre de Lyon !"

et Jade

publié le 08/05/2017 à 09:53

À peine connus les résultats du second tour, les soutiens d'Emmanuel Macron n'ont pas manqué de féliciter le nouveau président. Parmi les soutiens de la première heure, Gérard Collomb, le maire de Lyon, a bien entendu tenu à féliciter son jeune poulain. "Bravo Emmanuel, tu as été super : ton arrivée à la Mitterrand, tout seul avec la musique de l'Eurovision ! Si tu continues comme ça, la prochaine fois, tu pourras devenir maire de Lyon", lui lance l'édile, imité par Laurent Gerra.



"Merci Gégé. Eh dis, Gégé, tu veux bien entrer dans le gouvernement ?", lui répond le nouveau chef de l'État, lui aussi imité par l'humoriste. "Ce serait super ! Je pourrais faire ministre en charge de Lyon, si tu veux", lui propose le maire. "Ah ben, non ! il n'y aura pas de ministre de Lyon ! Mais tu peux faire ministre des Zffaires étrangères, si tu es bon en anglais", lui propose Emmanuel Macron.

"Ah ouais, en anglais, je suis super !", se félicite Gérard Collomb. Et d'en faire la démonstration : "Je sais dire 'restaurant', 'gastronomy' et 'Beaujolais'. Je sais aussi dire 'Laionne', 'sausage', 'queneuls', 'trabouls', et surtout, c'est bien utile, 'Guignols' !".