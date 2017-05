publié le 09/05/2017 à 09:43

Lundi 8 mai, à l'issue des cérémonies commémoratives de la fin de la Seconde Guerre mondiale, François Hollande et Emmanuel Macron ont eu l'occasion d'échanger leurs impressions. Bien entendu, nos micros étaient là. "Alors monsieur Hollande, comment j'ai été, j'ai tout bon ?", demande le nouvel élu, imité par Laurent Gerra. "Tu as été pas mal, Emmanuel, même si tu as failli t'endormir pendant le Chant des Partisans. Je l'a vu ça", lui répond le chef de l'État sortant, lui aussi imité par l'humoriste.



"Mais, pfiouu ! J'ai sommeil, on avait fait la teuf toute la nuit avec le gros à casquette qui s'est incrusté à la Pyramide. Brigitte m'a réveillé à 7 heures, c'était trop relou !", se défend Emmanuel Macron. "Il faut t'habituer à dormir les yeux ouverts, comme moi. Et puis on ne met jamais de manteau pendant les cérémonies avec les militaires. S'ils se les gèlent, toi aussi tu dois te les geler !", lui conseille François Hollande.