publié le 17/05/2017 à 09:38

Moteur ! Action ! C'est parti pour le 70e Festival de Cannes qui ouvre ses portes ce mercredi 17 mai pour une édition anniversaire riche en célébrités. Un moment que ne ratera pas Lambert Wilson. "Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore, signori, Nadine bébecq la mouquère, j'ai l’immense honneur et le grand privilège, the great privilèdge, il grande privilegio, de vous accueillir au soixante-dixième festival de Cannes ! Welcome to the seventiest Cannes Festival !", lance le comédien, imité par Laurent Gerra.



"Merci Lambert. Vous êtes toujours aussi cinéphile, ça fait plaisir à voir et à entendre", lance mademoiselle Jade. "Oui, mais non", lui répond-il, un brin dubitatif. "Je ne suis plus aussi enthousiaste qu'avant, quand je disais, souvenez vous, 'Cannes est une femme'", confie-t-il. Pourquoi cette baisse d'enthousiasme ? "Parce que Cannes, désormais, a soixante-dix ans, Cannes is an old ladie, seventy years old, Cannes ist eine gross Kougar, Nadine noumouq !", clame Lambert Wislon.

"Ça n'est pas dramatique, pensez à nos merveilleuses actrices septuagénaires", lui glisse Mademoiselle jade. "C'est vrai, vous avez raison. C'est pourquoi je les appelle 'Mademoiselle' pour leur signifier qu'à mes yeux, comme à ceux du public, elle garderont éternellement la vraie jeunesse qui toujours maria la beauté du cœur et du corps", concède le comédien, toujours imité par l'humoriste.