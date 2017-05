publié le 11/05/2017 à 09:32

Depuis son élection, Emmanuel Macron consulte et reçoit beaucoup de personnalités éminentes. Mais il en est une qui s'est invitée de façon inattendue auprès du nouveau Président. "Emmanuel, Emmanuel !", lance un voix venue de l'au-delà. C'est François Mitterrand. "C'est qui qui cause ? C'est encore mon téléphone qui déconne ?", lance le nouveau chef de l'État, imité par Laurent Gerra. Mais son ancien prédécesseur, lui aussi imité par l'humoriste, le rassure : "C'est moi, Emmanuel : François Mitterrand, le plus immortel des Présidents de la Cinquième République !"



"Ça va, ça boume, Président Mitterrand ? C'est pas trop chiant, la postérité ?", lui demande Emmanuel Macron. "Je t'en prie, Emmanuel, pas de familiarités ! Si je suis venu te rendre visite, c'est pour te féliciter. Tu l'as bien roulé dans la farine, ton prédécesseur, le rondouillard, comment s’appelait-il déjà ? François quelque chose, Gouda, ou Mimolette", lui rétorque son interlocuteur.

"Tu sais, Emmanuel, ta petit fête, l'autre jour sous ma pyramide, quand tu as marché tout seul pendant des heures, c'était pas mal. Mais tu aurais dû déposer des roses sur la tombe de Toutankhamon et de Néfertiti, ça, ça aurait eu de la gueule", affirme l'ancien président. "Ah ouais, Monsieur Mitterrand, mais ça fout les chocottes le Louvre, la nuit !", se défend Emmanuel Macron.



"Ça suffit, les enfantillages ! Dimanche, tu vas entrer dans l'Histoire. Tu dois te préparer", le rabroue François Mitterrand. "Ils vont tous rappliquer pour obtenir des prébendes : les flatteurs, les courtisans, les traîtres, et puis les opportunistes comme François Bayrou. Méfie-toi de lui, il porte la poisse. Et fais attention aux raseurs : Jean-Michel Ribes, avec son chapeau, il va te faire le coup du rire de résistance. Quelle purge !", prévient-il.