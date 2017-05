publié le 15/05/2017 à 09:48

La journée du dimanche 14 mai a été marquée par la passation de pouvoir entre François Hollande et le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Que se sont donc dits les deux hommes lors de leur entretien secret qui a duré plus que de coutume à l'Élysée ? Nos micros étaient là. "Entre Emmanuel ! Tu as trouvé facilement ?", interroge le chef de l'État sortant, imité par Laurent Gerra. "Ouais, ouais, merci m'sieur Hollande ! Mais il faut y aller maintenant, c'est fini pour vous !", lui lance son successeur, lui aussi imité par l'humoriste.





"Je le sais. Les Français n'ont pas compris que grâce à moi ils vont mieux. Je viens de terminer un dernier carton plein de mesures contre le chômage ; je vais les donner aux dirigeants du PS, ils vont en avoir besoin", lance François Hollande. "Bonne idée, mais il faut me donner la mallette et les codes secrets", lui fait remarquer son interlocuteur.

"Ah oui, les voilà ! Alors pour le code wifi, c'est Julie69. Et pour la bombe, au cas ou le SPECTRE nous attaque, c'est 007, c'est facile !", glisse François Hollande. "D'accord c'est cool, allez au revoir !", lance Emmanuel Macron. "Déjà ? Encore un soir, encore une heure...", entonne le sortant sur l'air d'une chanson de Céline Dion.