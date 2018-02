publié le 13/02/2018 à 09:51

"Je suis chez moi ! Je suis chez moi !", lance d'entrée Jean-Marie Le Pen, imité par Laurent Gerra. "Tiens vous avez changé votre slogan habituel, monsieur Le Pen ?", lui fait remarquer Mademoiselle Jade.



"Effectivement, je salue ainsi la décision de la Cour d'appel de Vers-heil qui vient de confirmer, n'est-ce pas, mon statut de président d’honneur à vie du vrai Front national, canal historique", répond l'homme politique.

L'arrêt rendu par la justice lui permet d'assister au prochain congrès du FN. Il a d'ailleurs déclaré qu'il irait, "s'il le faut, avec le secours de la force publique". "Tout à fait. Je me rendrai mains propres et tête haute à ce congrès, n'en déplaise à ma f..., à Mar..., à cette dame, n'est-ce pas, à son compagnon Louis Heïli-Alliot, à maître Connard et à toute la clique des ramolo-consensuelo-mous du bide qui m'ont volé mon enfant", tonne Jean-Marie Le Pen.

"Que compte-t-il annoncer à ce congrès ?", lui demande son interlocutrice. "Ma candidature à la présidentielle de 2022", confie-t-il. Mais il aura alors 94 ans ! "Et alors ? C'est à peine plus que le Maréchal en 1944", rétorque le politique, toujours imité par l'humoriste, qui explique qu'il va "moderniser" ses calembours habituels.



"Madame Laeticia Hallyday m'a donné une riche idée", ajoute-t-il. "Je vais me faire naturaliser américain et déshériter mes enfants. C'est ma femme Jany qui héritera de tout mon patrimoine immobilier et discographique", avertit-il. Avant de conclure : "Marine peut toujours se gratter. Après Laura Smet, ce sera Laura rien !"