publié le 12/02/2018 à 09:50

Alors que Mademoiselle Jade rappelle que les traditionnelles Victoires de la Musique ont eu lieu vendredi 9 février, elle est interrompue par Gérard Depardieu qui lance un tonitruant "Fumier !". Elle lui demande ce qui lui arrive encore.



"Tu sais pourquoi ça s'appelle les Victoires de la Musique et pas les Victoires de la Chanson ? Parce qu'il n'y a plus de chanteurs ! MC Solaar, Orelsan, c'est des chanteurs peut-être ?", tonne le comédien, imité par Laurent Gerra.

Mademoiselle Jade loi fait remarquer qu'il n'y a pas que les rappeurs qui ont été honorés cette année. "Je sais ! Il y a Camille aussi. Mais Camille elle chante pas, elle pète avec sa bouche. On dirait qu'elle a bouffé son iPhone !", éructe Gérard Depardieu.

"Oh, vous exagérez Gérard !", rétorque son interlocutrice. "T'as raison ! Elle fait pas que couiner, la foldingue, elle remue les mains aussi ! On dirait un mix entre Rémy Bricka, l'homme orchestre, et un robot multifonction Moulinex ! Ah la saleté ! En plus elle m'a piqué le trophée", fustige celui qui était nommé contre elle pour le prix du meilleur concert, avec son spectacle sur Barbara.



"Ils ont préféré la barbante à Barbara, c'est bien la preuve que c'est des cons ! Remarque, au moins on a échappé à Juliette, la chanteuse à lunettes, et Camelia Jordana avec son bonnet qui chante vingt minutes en fermant les yeux !", poursuit le comédien, toujours imité par l'humoriste.



Charlotte Gainsbourg, artiste féminine de l'année, ça ne l'a pas trop dérangé ?"Ah ben non, Charlotte Gainsbourg, elle te dérange pas. Avec sa voix de chat crevé, on l'entend pas ! Même mon portable sur vibreur il envoie plus de décibels !", raille-t-il.