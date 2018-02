Laurent Gerra imitant Francis Cabrel : "Le gel est partout et ça me rend fou !"

La vague de froid est devenue encore plus intense ce vendredi 9 février à travers tout notre pays. Elle n'épargne pas les petits villages. Pas même celui de Francis Cabrel, à Astaffort.



"Ce matin en regardant par la fenêtre, de mes yeux j'ai vu qu'au dehors c'était tout blanc. Blanc comme le linge lavé avec tes mains de femme dans la lessiveuse. Blanc comme le blanc des œufs en neige pour faire le gâteau. C'était tellement, tellement, tellement blanc !", déclame le chanteur, imité par Laurent Gerra.

Mademoiselle Jade, qui le remercie pour ces belles images poétiques, lui demande s'il confirme l'offensive du gel dans le Lot-et-Garonne. "Le gel est partout et ça me rend fou ! Ça fait geler les choux, ça déplume les hiboux, ça gerce les genoux, ça fait fendre les cailloux, et ça enrhume les poux !", lance encore Francis Cabrel, toujours imité par l'humoriste.

Et de prévenir : "Si tu as des poux dans tes cheveux de femme, n'oublie pas de mettre un bonnet pour pas qu'ils éternuent".