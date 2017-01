REPLAY - Ce 16 janvier, Laurent Gerra a imité Jean-Luc Bennahmias, Jean-Marie Le Pen et sa fille et Nicolas Sarkozy.

> Laurent Gerra imitant Jean-Luc Bennahmias : "De Rugy, il m'a volé mon vélo !" Crédit Image : Romain Boé Crédit Média : Laurent Gerra Télécharger

par Laurent Gerra , Jade publié le 16/01/2017 à 09:45

Dimanche 15 janvier s'est tenu le deuxième débat des primaires de la Belle Alliance. Comme lors du premier débat, les spectateurs ont pu découvrir Jean-Luc Bennahmias, un candidat haut en couleurs qui n’est pas sans rappeler à beaucoup de français l’inoubliable Bourvil. "Bonjour Mademoiselle Jade, c’est bien aimable à vous de me donner un peu la parole parce qu’au milieu de tous ces ténors, même si on voit que moi, avec mes grandes oreilles, on m’entend pas beaucoup, hein !", lance le leader du Front démocrate, imité par Laurent Gerra.



"vous n’êtes pas totalement satisfait de l’organisation de ces débats, Jean-Luc Bennhamias ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Ah ben non, hein ! Ils m'ont volé mon temps de parole ! Vous avez vu les chronomètres ?", se plaint-il. "Et pis ils m’ont volé mes idées aussi. Et François de Rugy, l’autre écolo de la primaire, il m'a volé mon vélo ! Ah, c’est pas facile, hein, la campagne, Mademoiselle, vous me comprenez, vous, pas vrai ?", se déole-t-il encore.



"C'est sûr qu’après tous ces débats, elle marchera encore moins, ma campagne, elle marchera même plus du tout ! Si c’est pas malheureux ça, une campagne toute neuve qu’avait si bien démarré !", lâche encore Jean-Luc Bennahmias, toujours imité par l'humoriste.