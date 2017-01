REPLAY - Au menu de ce vendredi 13 janvier, Laurent Gerra imite Dominique Besnehard, François Hollande et Jack Lang.

13/01/2017

Le premier débat entre les sept candidats à la primaire élargie du PS s'est déroulé jeudi 12 novembre. Qu'en a pensé Dominique Besnehard ? "C'est gentil de m’avoir suggéré de débriefer le débat, mais comme je déteste le mensonge, je vous dis tout de suite que j’ai pas tout visionné. J’ai piqué du nez dans mon sachet de chips", avoue le producteur de cinéma, imité par Laurent Gerra. "Déjà le décor maronnasse et rosacé, on aurait dit le décor des primaires de la droite relooké par Valérie Damidot. Affreux !", poursuit-il.



"Parlez-nous plutôt de la prestation des candidats, en tant qu’agent de vedettes vous vous y connaissez", lui demande Mademoiselle Jade. "Ne m'en parlez pas, on aurait dit un casting pour recruter des témoins de Jéhovah", lâche Dominique Besnehard. "Si au moins un de ces gugusses m'avait proposé de le coacher, comme jadis j'ai coaché ma Ségo, je lui aurais fait chanter une chanson pour se démarquer des autres. Mais là quelle purge, j’ai pas pu assister à cette zizanie fratricide", poursuit-il.



Les sept candidats ont quand même débattu de questions importantes ? "Que des sujets rébarbatifs et soporifiques. C’est Valls qui était le preum’s sur les questions sociales et la fiscalité. Passionnant ! Après il y a François de Rugy qui a causé de la 'transition énergétique'. Intéressant ! Et Vincent Peillon a enchaîné avec 'la culture comme vecteur d’intégration horizontale'. Subjuguant !", raille Dominique Besnehard, toujours imité par l'humoriste.