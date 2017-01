REPLAY - Ce 11 janvier, Laurent Gerra a imité Jack lang, Manuel Valls, MOF, Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, Stéphane Bern et Guy Lux.

> Laurent Gerra imitant Jack Lang : "Manuel, ose les mèches !" Crédit Image : Romain Boé Crédit Média : Laurent Gerra Télécharger

par Laurent Gerra , Jade publié le 11/01/2017 à 09:27

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À quelques heures du premier débat des primaires de la gauche, la tension monte dans le camp de Manuel Valls dont la campagne semble avoir du mal à décoller. Heureusement, l’ancien premier ministre bénéficie d'un soutien de taille au PS en la personne de Jack Lang (tous deux imités par Laurent Gerra). Le téléphone sonne. "Alors, ça boume ? Tu as la niaque ? Tu as vu que je t’ai accordé mon parrainage, c’est chié, non ?", lance l'ex-ministre de la Culture au téléphone. "Je l'ai vu, c'est sympa, merci", répond Manuel Valls.



"Mais de rien, Saturnin ! C'est bien normal ! Toi et moi, on est modernes ! Pas comme tous ces ringards de la Belle Alliance : les Peillon, Hamon, Montebourg. Ouh, les démodés ! On va les battre à plate couture, Arthur !", promet Jack Lang. "Mais.. euh... le jour venu, nous aurons besoin... euh... de tout le monde", fait remarquer Manuel Valls.



"Mais justement, Armand ! Comme tout le monde est avec Macron, c’est à lui qu’il faut piquer des électeurs, en modernisant ton image", confie l'ex-ministre de la Culture. "D'abord, tu vas commencer par changer de coupe de cheveux. La coupe Playmobil, c’est terriblement connoté années 2000. Fais-toi faire un décollement de racines chez Zouzou coiffures, et ose les mèches. Pourquoi pas du bleu Michou ou du renard argenté, comme moi ? Tu n’auras qu’à demander Jean-Kevin", poursuit-il.



"N'oublie pas que Fillon a gagné les primaires grâce à son costume en satin. Alors jette tes vieux costards Armand Thierry et profite des soldes chez Mugler", lance encore Jack Lang à un Manuel Valls un peu circonspect.