REPLAY - Ce jeudi 12 janvier, une nouvelle lettre de François Mitterrand à Anne Pingeot, et Dave qui reçoit les hologrammes de quelques stars de la variété française disparues.

par Laurent Gerra , Jade publié le 12/01/2017 à 09:33

Nous sommes en 1994. Pour le Président François Mitterrand, qui écrit à sa maîtresse Anne Pingeot, les préoccupations se font plus politiques. "Mon Anne, mon chabichou aux petits raisins, mon ouistiti d’amour. En ce mois de janvier glacial, j’ai quelques raisons de me réchauffer le cœur", lit l'ancien chef de l'État imité par Laurent Gerra. "Quand je pense à toi, bien sûr, mais aussi en lisant les prédictions d’Elisabeth Tessier, la voyante qui lit dans mes boules", poursuit-il.



"Pour l'annonce de ma candidature à un troisième septennat, elle me recommande de faire un slam avec MC Solaar dans le Hit Machine de Charly et Lulu, histoire de convaincre les jeunes", clame-t-il. "C’est une bonne idée, mais n’anticipons pas. Je dois d’abord m’occuper de faire perdre les européennes à Michel Rocard. Depuis qu’il est secrétaire général du PS, il se croit tout permis, celui-là. Pour le faire battre, j’hésite entre Bernard Tapie et Christiane Taubira", récite François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste.



"Mais la vie mondaine et les dîners en ville me fatiguent désormais. Je ne rêve que d’une escapade dans les DOM-TOM, en avion du GLAM et en amoureux. Nous balader tous les deux, avec Baltique, entendre le vent de l’océan, les vagues rugir", poursuit-il, avant de lancer, en reprenant les paroles de la chanson de Gilbert Montagné Les sunlights des tropiques :



Tu sais, j'aime l'océan Pacifique,

Ça m'fait quelque chose de magique

Y a rien à faire qu'à rêver,

Prends-moi la main viens danser.



Vivre sous l'équateur du Brésil

Entre Cuba et Manille

A l'heure d'été c'est facile

Prends-moi la main, viens danser

Sous les sunlights des tropiques

L'amour se raconte en musique

On a toute la nuit pour s'aimer

En attendant viens danser.