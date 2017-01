REPLAY - Ce 10 janvier, Laurent Gerra imite Bertrand Delanoë, le couple Macron, José Bové, Céline Dion et Patrick Sébastien.

10/01/2017

Bertrand Delanoë, imité par Laurent Gerra, est de retour à Paris. "J'imagine que vous êtes revenu à Paris pour suivre le premier débat des primaires de la gauche ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Décidément, on ne peut rien vous cacher. Je viens en effet soutenir mon petit poulain", répond l'édile, qui émet un hennissement de cheval. Mais qui est donc ce petit poulain ? "C'est mon Benoit Hamon, ce qui ne manque pas de faire bisquer ma pouliche, mon Anouchka, si vous préférez : Anne Hidalgo", poursuit-il en chantonnant.

"C'est vrai qu'Anne Hidalgo soutient Vincent Peillon", note Mademoiselle Jade. "Vu ce que les Parisiennes et les Parisiens vont payer comme impôts pour l’aménagement des berges, je comprends que 'Payons' ce soit un nom qui lui plaise, à mon Anouchka. Mais bon, on ne va pour autant se crêper le chignon. Car à part ça, on est d’accord sur beaucoup de choses", explique Bertrand Delanoë, toujours imité par l'humoriste.

Anne Hidalgo veut réduire encore davantage la circulation automobile dans la capitale ? "Oui, avec plein de batobus sur la Seine, une piste cyclable à double sens rue de Rivoli et une autre sur les Champs-Élysées, la capitale va ressembler à une chanson de Jo Dassin", constate l'ex-maire.



"Cet été, les Parisiens, les Parisiennes et les socialistes pourront piquer une tête dans le bassin de la Villette. Sur le toit de l'Opéra Bastille va être installée une ferme maraîchère où poussera du houblon pour produire de la bière brassée sur place", ajoute-t-il. "Bon, je dois vous laisser. J’ai promis à mon Benoît Hamon de lui donner des idées pour préparer son débat de jeudi soir. Ne manquez pas ça, on va bien s’amuser !", conclut-il.