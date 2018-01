publié le 04/01/2018 à 11:37

Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions. "Fumier !" répond Gérard Depardieu qui n'aime pas les bonnes résolutions. "Non. Ca me déprime. Les bonnes résolutions, c’est toujours arrêter de faire ceci, arrêter de faire cela, mais moi je veux pas arrêter, je veux continuer !"



"Continuer à quoi ?" interroge mademoiselle Jade. "À vivre, nom de dieu ! A trop boire, à manger des cochons de lait au petit déjeuner avec monsieur Calvi, et à rouler en scooter sur les pistes cyclables pour faire chier la dingo des bobos !"

Gérard Depardieu n'apprécie toujours pas Anne Hidalgo. "Elle le cherche, aussi, non ? T’as pas entendu sa dernière connerie ?" Une référence à la sortie de la maire de Paris qui a qualifié Che Guevara "d’icône romantique" lors de l’exposition qui lui est consacrée à Paris.

"Un tortionnaire sanguinolant, une 'icône romantique', non mais je rêve… Et elle lui consacre une expo en plus… Et pourquoi pas lui consacrer une rue ? La rue Che Guevara, qui débouche sur le boulevard Staline et l’avenue Pol Pot, ça aurait de la gueule…"