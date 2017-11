Laurent Gerra imitant François Mitterrand : "Nous irons voir 'On se calme et on boit frais à Saint-Tropez'"

publié le 10/11/2017 à 09:40

Nous avons retrouvé une lettre inédite du président Mitterrand à l'amour de sa vie, Anne Pingeot. "Anne chérie, depuis trois jours il pleut à torrent. Pour être un peu tranquille, et pouvoir t'écrire enfin, j'ai envoyé Danielle couper du bois et ramasser les feuilles", raconte l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra. "Je vais rentrer à Paris en avion du GLAM pour assister aux cérémonies du 11-Novembre. Nous irons voir On se calme et on boit frais à Saint-Tropez de Max Pécas", poursuit-il.



"Cela me changera des pièces interminables où me traînent Jack et Monique Lang. Quel ennui !", lâche-t-il. "Heureusement, le bon docteur Gubler m'a fait un certificat médical. Comme ça je passe toute la pièce aux toilettes à te faire des collages", avoue François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste.

"Ce séjour de novembre à Latché sans toi a été sinistre. D'abord la chaudière est tombée en panne. Ensuite, nous avons reçu la visite de Barbara. Elle a tenu à nous chanter tout son répertoire a capella. Insoutenable ! J'ai cru que ça ne finirai jamais", raconte-t-il encore.