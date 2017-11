publié le 07/11/2017 à 09:56

Avant son congrès, qui aura lieu en mars prochain, le Front national vient de lancer une consultation auprès de ses militants. "Ah ah ah ! Ça vous la coupe, hein, madame ? Vous qui pensez sûrement que le Front national est un parti autocratique, on fait moins la maline, n'est-ce pas, madame ?", lance Marine Le Pen, imitée par Laurent Gerra, à Mademoiselle Jade. "Pas du tout. Mais en quoi va consister cette consultation ?", demande celle-ci à la numéro 1 du FN. "Ah ah ah ! Ca vous épate, hein, madame, que nous soyons démocrates ! Eh bien, oui, madame, nous poserons donc des questions à choix multiples à nos militants", réplique Marine Le Pen.



Mademoiselle Jade lui demande d'être plus explicite en illustrant ses propos. "Par exemple : 'L'immigration doit-elle rester le thème central du Front national ?' Réponse A : 'Oui, car l'immigration est une calamité' ; réponse B : 'Tout à fait, car les arabes mangent le pain des bons Français' ; réponse C : 'Absolument, car en plus des arabes, il y a les noirs et les migrants'. Vous voyez qu'ils ont l’embarras du choix !", explique la leader frontiste, toujours imitée par l'humoriste.

"On dit que vous êtes en perte de vitesse, y compris dans votre propre parti. Cette consultation peut-elle servir à vous conforter à la tête du FN ?", interroge Mademoiselle Jade. "Ah ah ah ! Ça vous embête, hein, de constater que nous sommes plus démocratiques que la moyenne ! Eh bien, oui, madame, par cette consultation, je remets en jeu mon titre", argue Marine Le Pen.



"Les militants seront appelés à décider à partir de cette question : 'Souhaitez-vous que Marine Le Pen reste votre présidente ?' Réponse A : 'Oui' ; réponse B : 'Ah oui' ; réponse C : 'Oh que oui, du moment que ce n'est pas sa nièce'. Alors, madame, vous nous pensez toujours autocratique ?", lance-t-elle.