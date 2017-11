publié le 06/11/2017 à 10:02

La conférence des Nations-Unies sur le changement climatique, la COP23, s'ouvre ce lundi 6 novembre à Bonn, en Allemagne. Nous sommes en direct avec Nicolas Hulot. Après un salut au ministre de la Transition écologique et solidaire, imité par Laurent Gerra, Mademoiselle Jade l'interroge sur un drôle de bruit qu'elle entend. "Je suis à bord de mon ULM à destination de la COP23, où je compte présenter mes idées pour lutter contre le réchauffement climatique. Je survole actuellement la ville de Bonn, un point de vue idéal pour observer le ballet chromé des voitures officielles. Je vais bientôt amorcer ma descente mais je... Ooouh...", explique le ministre, qui s'interrompt. Aurait-il un problème ?



"Oui je crois que je suis en train de perdre le contrôle de mon appareil qui s’est mis en vrille. Ooouh ! Et je tombe en chute libre. C'est encore un coup de Bruno Le Maire, qui trouve que je coûte trop cher", lance-t-il, avant que ne survienne un gros "plouf". "Plus de peur que de mal, je suis tombé dans l'eau du Rhin, ce fleuve majestueux qui traverse la ville de Bonn", rassure Nicolas Hulot, toujours imité par l'humoriste. "Heureusement j’avais ma bouteille de plongée avec moi. Mais ooouh, je viens d’éviter de justesse un pingouin ! Je crois que... Mais oui, c'est le pingouin fétiche de l'ambassadrice des deux pôles, Ségolène Royal. Et ooouh ! il veut s’accoupler avec moi", dit-il avant d'emprunter une échelle.



"Je vais donc bientôt pouvoir rejoindre la COP23 et lutter contre le réchauffement climatique en exposant mes...", explique-t-il, avant qu'un bruit sourd ne résonne. "Tout va bien, monsieur Hulot ?", demande Mademoiselle Jade. "Je me suis malencontreusement cogné la tête contre une plaque métallique. Je vais tenter de la pousser. Ooouh, il y a comme une baleine devant moi, elle est toute rose", raconte-t-il.