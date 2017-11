publié le 08/11/2017 à 09:43

Après avoir sèchement répliqué à Emmanuel Macron, on attend la réaction de François Hollande aux propos des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Un de ses lieutenants a estimé que l'ancien président n'existait plus. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il l'a qualifié de "pauvre type". "Jade, mon petit, je ne voudrais pas vous paraître vieux jeux ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste courtois, mais la vérité m'oblige à vous le dire : votre Mélenchon commence à me les briser menu !", lance l'intéressé, imité par Laurent Gerra, à Mademoiselle Jade.



"Je me suis astreint à un devoir de réserve. Je suis resté silencieux face aux attaques, mais c'est fini !", prévient François Hollande. "Faut pas pousser mémé dans les orties ! Non mais vous avez déjà vu ça ? En pleine paix, crac, un bourre-pif. Il est complétement fou ce mec ! Moi, les dingues, je les soigne, je vais lui faire une ordonnance et une sévère !", lâche-t-il en reprenant une autre célèbre phrase tiré du film Les Tontons flingueurs de Georges Lautner.

"En même temps, allez-y mollo ! Jean-Luc Mélenchon serait déprimé ces temps-ci, d'après le journal Le Point", le prévient Mademoiselle Jade. "Le poing, c'est dans la gueule qu'il va le prendre ! Je vais lui arranger les chicots, moi, au Mélenchon, ça pourra pas lui faire de mal. 'Capitaine de pédalo', 'pauvre type', je l'ai entendu ça !", avertit l'ancien chef de l'État, toujours imité par l'humoriste.