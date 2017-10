et Jade

27/10/2017

"Ô folie des passions, ô délire des sens inassouvis ! Ô Anne chérie, je n'ai qu'un pays : celui de ton corps ; je n'ai qu'un péché : ton triangle d'or !", déclame François Mitterrand, imité par Laurent Gerra, reprenant des paroles de Quand tu m'aimes de Herbert Léonard. "Hélas, nous ne nous verrons pas pour mon anniversaire, mais j'ai bien reçu ton cadeau : ce bob marron qui me plait tellement et que je n'ai pas quitté de la journée, même pas au conseil des ministres", poursuit l'ancien chef de l'État..



"J'aurais voulu t'emmener au concert de la Bande à Basile à l'Olympia, ou bien au théâtre. Ils jouent Les vignes du Seigneur, avec Jean Lefebvre, Marthe Mercadier, Robert Lamoureux et Jacques Balutin", lit-il encore. Avant de lancer à son amour, Anne Pingeot: "Mais le temps passe, inexorable. Alors je t'en prie, voyons-nous vite ! Je rêve de prendre un verre, juste un verre avec toi".