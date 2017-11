publié le 02/11/2017 à 10:47

Laurent Wauquiez, le candidat à la présidence des Républicains, après avoir dénoncé le cancer de l’assistanat, s’en est pris aux chômeurs à qui, selon lui, Pôle Emploi conseillerait de "profiter de la vie" plutôt que de chercher un travail. Cela ne choque pas Éric Ciotti, soutien de Laurent Wauquiez. "Pourquoi cela me choquerait ? Tout le monde sait que les chômeurs se la coulent douce en jogging, affalés sur leur canapé, devant Motus, en avalant des chips à l’huile de palme", lance le député des Alpes-Maritimes.



"En plus de creuser la dette, les chômeurs contribuent à la destruction de la planète !, ajoute-t-il. Voilà pourquoi je suis pour l’autorisation du glyphosate", poursuit Éric Ciotti sans transition. "En aspergeant les champs de pomme de terre de glyphosate, cela aura un double effet : augmenter la productivité de patates et diminuer, par conséquent, le nombre de chômeurs qui mangent des chips !". Voilà, en quelques mots, le projet de "la nouvelle droite décomplexée", selon Éric Ciotti.