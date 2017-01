REPLAY - Ce jeudi 19 janvier, Laurent Gerra prend les voix de Bourvil (pour imiter Jean-Luc Bennahamias), Jean-Pierre Pernaut (pour évoquer le froid) et de François Mitterrand (pour une nouvelle lettre à Anne Pingeot).

19/01/2017

C’est ce jeudi 19 janvier au soir qu’aura lieu le troisième débat des primaires de la Belle Alliance. À l’issue de cette campagne du premier tour, tous les commentaires s’accordent à dire qu’un candidat a littéralement crevé l’écran : Jean-Luc Bennahamias. On a ainsi appris qu'il avait été reçu à douze reprises par le Président durant le quinquennat de François Hollande. "Il est gentil, Monsieur François. Et il est pas bégueule, lui au moins ! C’est pas comme l’autre là, Arnaud Montebourg, avec sa grosse bagnole ! Il s’est garé sur mon vélo ! Il m’a tout écrasé mon vélo !", explique le leader du Front démocrate, imité par Laurent Gerra.



"Je lui donnais des conseils pour s’habiller", raconte Jean-Luc Bennahamias. "Mais si vous permettez Mademoiselle, pour une fois que j’ai la parole, je voudrais parler de mon programme", poursuit-il. Quand on lui fait remarquer que sur la dépénalisation du cannabis ses idées sont assez proches de celles de Sylvia Pinel, il corrige : "Sylvia Pinel, elle me regarde à peine. Elle n’a d'yeux que pour François de Rugy, ce bellâtre. Alors que si elle voulait, on pourrait en faire, des choses ensemble".



Qu'entend-il par "des choses" ? L'intéressé répond en chantant Pouet-pouet de Bourvil :

"Je lui fais pouet, pouet

Elle me fait pouet, pouet

On se fait pouet pouet

Et pis ça y'est"



Quand Mademoiselle Jade lui demande s'il a une tactique pour imposer ses idées en cette fin de campagne, Jean-Luc Bennahamias (toujours imité par l'humoriste) entonne une version toute personnelle de La tactique du gendarme.

"La ta ca ta ca tac tac tique de ma campagne

C’est d’avoir la patate

Et surtout pas lettre d’cravate

La ta ca ta ca tac tac tique de ma campagne

C’est être mal habillé

Les oreilles décollées"