par Laurent Gerra , Jade publié le 17/01/2017 à 09:33

Mademoiselle Jade accueille Valéry Giscard d'Estaing, imité par Laurent Gerra. Il se confirme que l'ancien chef de l'État continue de conseiller François Fillon, notamment sur les questions européennes. "Oui c'est moi qui le coache et qui l’aide à rajeunir son image", acquiesce-t-il. "N’oubliez pas que j’ai été en 1974, le plus jeune président de la République jamais élu. C’est moi qui ai inventé la communication moderne. Vous vous souvenez ? Le ski en costume trois pièces, le petit-déjeuner avec les éboueurs, les invitations à manger chez les gens, et ma bonne femme, assise au coin du feu ? C’est moi, ça !", rappelle-t-il.



Quels conseils compte-t-il donner au nouveau champion de la droite ? "Vu le contexte, je conseille à François Fillon de se protéger aussi bien sur sa droite que sur sa gauche mais sans oublier le centre". Comment ? "D'abord, en prenant soin de bien se couvrir les deux oreilles avec un passe-montagne ou une cagoule, bien chaude. Pas une cochonnerie en synthétique, hein ! De la fourrure de bébé phoque, c’est bien chaud, ça !", poursuit VGE, toujours imité par l'humoriste.



Il déconseille fortement à François Fillon d’aller se soulager en plein air. Et de raconter une mésaventure qui lui est survenue dans le Grand Nord, en Alaska. "Pris d’une terrible envie d’uriner, j’ai fait l’erreur à ne pas faire : je suis allé derrière l’igloo. Mais par moins quarante, le pipi ça gèle", conte Valéry Giscard d'Estaing. Il poursuit : "Je suis resté soudé à la banquise : le phénomène du stalacbite ! Alors, si j’ai un bon conseil à donner à François Fillon, c’est de ne pas faire pipi dehors".