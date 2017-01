REPLAY - Ce 18 janvier, Laurent Gerra a imité Arnaud Montebourg, Francis Cabrel, les Deschiens et MOF.

18/01/2017

Alors que se profile le troisième débat de la primaire de la gauche, c'est Arnaud Montebourg qui est imité ce mercredi 18 janvier par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade salue le candidat à la présidentielle, celui-ci lui répond : "Bonjour Mademoiselle Jade, et bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont contre". Son interlocutrice lui demande de nous rappeler ce à quoi il s'oppose. "Je suis contre l’Europe, contre le chômage, contre les délocalisations, contre François Hollande, contre Manuel Valls, contre la grippe, contre le froid, contre les coupures d’électricité pendant qu’on est sous la douche", lui explique-t-il.



"Ah oui, oui, merci, ça y est, ça me revient. C'est un programme très riche", note Mademoiselle Jade. "C'est normal, car je suis contre la pauvreté", rétorque Arnaud Montebourg, toujours imité par l'humoriste. Si l’on en croit certains sondages, l'intéressé fait partie des favoris de cette primaire, au même titre que Manuel Valls. Mais en cas de duel au second tour, pense-t-il pouvoir battre l'ancien premier ministre ?



"Sans faire de mauvais jeu de mot, il risque de se prendre un claque", lâche Arnaud Montebourg, en référence à la gifle reçue par Manuel Valls la veille lors d'un déplacement de campagne en Bretagne. "Plus sérieusement, je pense qu’au second tour je gagnerai avec 50,7% face à lui", poursuit-il. Mais d'où sortez-il un chiffre aussi précis ? "Eh bien si je gagne avec 50,7%, Manuel Valls perdra avec 49-3", démontre-il.