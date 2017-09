publié le 18/09/2017 à 09:40

Le week-end dernier, les Journées européennes du patrimoine ont été l'occasion pour chaque Français de visiter le Palais de l'Élysée. Voyons comment s'est déroulée cette journée pour Brigitte Macron qui a participé activement à l’accueil des visiteurs. "Avancez, avancez, messieurs, dames, et surtout ne touchez à rien !", lance l'épouse du chef de l'État, imitée par Laurent gerra. "Pardon, madame Macron, c'est là qu'il travaille le Président Macron ?", demande une visiteuse venue du Sud-Ouest, imitée par Mademoiselle Jade. "Oui, madame. Mais prenez les patins parce que le ménage vient d'être fait", dit Brigitte Macron.



D'un coup, le téléphone sonne. Au bout du fil : Stéphane Bern. "Ah bonjour Stéphane ! Mais vous savez on a déjà mis des vérandas Akena partout où c'était possible. J'en ai même mis une à la niche du chien Némo. Alors merci, on n’a plus besoin de rien...", lance madame Macron. "Vous vous méprenez, Brigitte. Je vous appelle dans le cadre de la mission bénévole que m'a confiée le Président en faveur des monuments en péril", lance l'animateur, imité par l'humoriste. "Rhooo, dites donc Stéphane, ce n'est pas très gentil de m'appeler pour ça ! Moi qui croyais que vous étiez un garçon distingué", lui fait-elle remarquer.

"Mais je ne parle pas de vous, Brigitte, voyons ! Mais grâce à Philae, j'ai pu retrouver tous vos ancêtres, les Trogneux", annonce Stéphane Bern. "Ah bon ? C'est intéressant, ça ! Et qu'est-ce que vous avez trouvé, Stéphane ?", lui demande-t-elle. "Eh bien, c'est incroyable mais figurez-vous que c'est un Trogneux qui a peint la grotte de Lascaux", lui apprend-il. Et de lui demander : "Savez-vous ce qu'il a déclaré en entrant dans la grotte ?". Brigitte Macron lâche alors : "Il est où le trou, il est où ?"