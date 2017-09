publié le 19/09/2017 à 09:31

C'est Marine Le Pen, invitée de la Matinale de RTL, qui est la première imitée par Laurent Gerra ce mardi 19 septembre. "On dirait que la forme revient", fait remarquer Mademoiselle Jade. "Ah, ah, ça vous en bouche un coin, hein ? Et attendez de découvrir le nouveau nom du FN, madame !", lance la femme politique, qui poursuit : "C'est presque décidé. Après une cervelle tempête devant un papier tableau, nous avons plusieurs pistes". Quand Mademoiselle Jade lui demande si elle veut parler d'un brainstorming devant un paperboard, son interlocutrice tempête : "Je suis française, je parle français, madame !".



Parmi les propositions de nom éventuel de son parti, Marine Le Pen cite d'abord "le Rassemblement étatique intérieur de cohésion hexagonale, le REICH (Papa aime beaucoup)". Et de poursuivre : "Nous avons même plusieurs projets de logos. Ça c'est le premier REICH, ça c'est le deuxième REICH, et ça c'est le troisième REICH - le préféré de papa", lance la patronne du FN, toujours imitée par l'humoriste.

"Nous avons aussi le Front organisé union Travail-République, le FOUTR", poursuit-elle, avouant que son père "n'aime pas trop (...) Il préférerait le FOUR, mais c'est plus dur à porter". Elle cite aussi une idée de Me Collard, qui proposé le Parti national étatique unifié, le PNEU. "En effet selon Maître Collard, qui est un homme d'esprit, nous laisserons ainsi une trace dans l'Histoire (...) Mais je me demande si ce n’est pas trop rigolo", concède-t-elle.