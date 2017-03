publié le 16/03/2017 à 10:11

Les lettres d'amour secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pingeot, rendues publiques par Gallimard, constitue un matériau précieux pour les historiens et les amateurs de romance. Nous révélons aujourd'hui un courrier inédit, daté de décembre 1984. "Mon Anne, mon Annette, mon ananas ! Le ciel de décembre est gris, et le poids de ma fonction, harassant. Mais ça y est, nous voilà débarrassé des communistes : ils sont tous partis du nouveau gouvernement Fabius, bon débarras !", lit l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra.



"Je suis dans l'avion du Glam, qui me ramène des Antilles. J'ai rapporté du rhum au bois bandé. Tu verras c'est très efficace, je l'ai déjà essayé en faisant un collage", poursuit-il. "Je te laisse avec ce petit poème qui résume mes premières impressions sur la Guadeloupe. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent, c'est comme dans les tableaux du Douanier Rousseau", poursuit François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste, et qui s'inspire du titre Vive le douanier Rousseau de la Compagnie Créole.