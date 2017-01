REPLAY - Ce 9 janvier, Laurent Gerra imite Jean-Marie Le Pen, François Hollande, Jean-Michel Aphatie et Jean-Pierre Pernaut.

09/01/2017

En ce début d’année, Jean-Marie Le Pen a retrouvé son blog, toujours animé par la très accorte Marie d'Herbais. "Bonjour amis blogueurs, c’est votre ami blagueur ! Bonne année à tous les vrais patriotes, et bonne année à vous, ma chère Marie", lance le leader frontiste, imité par Laurent Gerra. Son interlocutrice, imitée par Mademoiselle Jade, lui apporte un cadeau. "Ah, une galette des rois, bien rebondie, croustillante, appétissante, comme vous, ma chère Marie ! Mais j’aime que nous respectassions la tradition, n’est-ce pas, vous allez donc passer sous la table pour faire 'pati pata pour qui celui-là'. Vous êtes prête, Marie ?", lance-t-il.



Marie d'Herbais s'exécute. "Quelle bonne galette traditionnelle au bon beurre ! Ah ça y est, j’ai la fève. Oh, une mini flamme tricolore du vrai Front national", lance Jean-Marie Le Pen. "Un bien bel emblème, Président ! Quel dommage que votre fille, heu je veux dire madame Marine, l’ait remplacée par une horrible rose bleue", se désole Marie d'Herbais. "Vous savez, à force de s’entourer de fleuristes, de chauves à col roulé et de Philipoter, madame Bleu marine récolte ce qu’elle a semé : des aberrations contre nature !", lui répond-il.





"Ma chère Marie, si je suis le roi, je peux choisir ma souveraine, n’est-ce pas ? Alors je vous désigne comme reine !", lance Jean-Marie Le Pen, toujours imité par l'humoriste. "Oh votre majesté, c'est beaucoup d’honneurs. Mais reine de quoi ? Reine de cœur ?", se félicite-telle. "Je dirais plutôt reine des poumons", clame-t-il.